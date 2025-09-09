SANITAT
Es disparen les vendes de tests covid a Lleida i els casos es doblen aquest estiu
Algunes farmàcies n’han de fer grans comandes al quedar-se sense estoc. Els diagnòstics pugen de 78 a 183 entre les últimes setmanes de juny i agost
Les farmàcies de Lleida viuen un repunt en la venda de tests per a la covid després que la prevalença s’hagi més que doblat des de l’inici de l’estiu. Responsables d’una farmàcia de Pardinyes expliquen que al maig i el juny van dispensar unes 40 proves al mes, però la demanda es va disparar al juliol i l’agost fins a superar el centenar mensual. De fet, divendres passat van haver de fer una comanda de 500 tests al quedar-se sense estoc. Altres centres de Cappont i el Clot també constaten un augment de compres d’aquestes proves, encara que indiquen que no les han esgotat.
Els CAP de Lleida van diagnosticar 78 casos positius de covid (62 al pla i 16 al Pirineu) durant l’última setmana de juny, mentre que l’última d’agost van ser 183 (157 i 26, respectivament), un 134% més.
Segons dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (Sivic), el pic de l’estiu es va assolir entre el 28 de juliol i el 3 d’agost, amb 219 casos a la província. Des d’aleshores han anat disminuint. Salut indica que 3 de cada 4 positius a Catalunya corresponen a la nova variant XFG, més transmissible i resistent a les vacunes.
La doctora del CAP Onze de Setembre Mònica Solanes, vicepresidenta segona de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), explica que a l’Atenció Primària van percebre un augment de consultes per covid durant l’última setmana de juny i la primera de juliol.
“Van venir bastantes persones joves amb febre de 37 o 38 graus, cosa que ens va cridar l’atenció, però pràcticament no hi va haver hospitalitzacions per aquest virus”, indica.
En efecte, les dades del Sivic mostren que la majoria d’encomanats aquest estiu tenen entre 15 i 44 anys.
Malgrat l’augment de visites de fa dos mesos, “al nostre CAP no n’hem rebut gaires més per covid des d’aleshores”, afegeix Solanes, que incideix en l’eficàcia de la vacunació i de mesures com usar mascareta, rentar-se les mans i respectar les distàncies de seguretat.
La pròxima campanya de vacunació contra grip i covid comença el proper 22 de setembre per a persones vulnerables, i el 13 d’octubre s’obre a la resta.