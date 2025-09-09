SEGRE

Obres per reordenar la xarxa d’aigües del carrer Xavier Puig Andreu

Obres per reordenar la xarxa d’aigües del carrer Xavier Puig Andreu - JORDI ECHEVARRIA

Obres per reordenar la xarxa d’aigües del carrer Xavier Puig Andreu - JORDI ECHEVARRIA

REDACCIÓ

L’empresa concessionària del servei d’aigües, Aquàlia, va començar ahir les obres per reordenar la xarxa de canonades del carrer Xavier Puig Andreu, a Pardinyes. Segons van informar fonts de l’empresa, es tracta d’una “actuació molt localitzada per redirigir cap a la Mitjana les aigües fluvials, mentre que les residuals anirien en direcció al Barris Nord”. La previsió és que els treballs durin al voltant de dos setmanes.

