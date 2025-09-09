URBANISME
Obres per reordenar la xarxa d’aigües del carrer Xavier Puig Andreu
L’empresa concessionària del servei d’aigües, Aquàlia, va començar ahir les obres per reordenar la xarxa de canonades del carrer Xavier Puig Andreu, a Pardinyes. Segons van informar fonts de l’empresa, es tracta d’una “actuació molt localitzada per redirigir cap a la Mitjana les aigües fluvials, mentre que les residuals anirien en direcció al Barris Nord”. La previsió és que els treballs durin al voltant de dos setmanes.