Polèmica al barri del Secà de Lleida pel relleu del seu president veïnal
Carreiro va deixar el càrrec a principis de mes
Sis membres de la junta se’n van anar ahir d’una reunió per desavinences
El passat 2 de setembre el fins llavors president veïnal del Secà, José Carreiro, va anunciar que deixava el càrrec per problemes de salut i de moment sembla que trobar un successor no estarà exempt de polèmica. I és que en la reunió que la junta de l’entitat va fer ahir a la tarda almenys sis dels nou membres es van aixecar a la taula per desavinences sobre com s’ha de portar a terme l’elecció del nou president.
Segons van informar fonts consultades per aquest diari, “Carreiro va expressar el dia de la seua marxa que volia que qualsevol soci al corrent de pagament pogués optar a qualsevol càrrec, però en la reunió d’ahir un membre va dir que el president havia de ser el membre de més edat de la junta, per la qual cosa davant d’aquesta situació sis membres ens en hem anat de la reunió al no estar-hi d’acord”.
Per la seua part, Carreiro va confirmar que quan va informar que deixava la presidència “vaig deixar ben clar que volia que el barri votés i que qualsevol que estigui al corrent de pagament pugui optar a qualsevol càrrec, sigui vocal, tresorer o president”. Arran d’aquesta situació, els sis membres de la junta que ahir es van aixecar de la reunió presentaran la seua dimissió oficial en l’assemblea que se celebrarà la setmana que ve si no s’aprova que qualsevol soci pugui optar a entrar a la directiva veïnal.
“Ens en anirem perquè no estem d’acord amb aquesta mesura, tothom ha de poder optar a qualsevol càrrec, estan en el seu dret, i no veiem just que es vulgui fer això, motiu pel qual marxarem perquè volem ser clars i transparents”, van assenyalar en aquest sentit les mateixes fonts.
Per la seua part, el president de la Federació d’Associacions de Veïns (FAV), Toni Baró, va allargar la mà per mediar una solució remarcant que “qualsevol decisió en aquest àmbit s’ha de fer complint els estatuts i la normativa de l’associació i de la FAV”. Carreiro va ser elegit president del Secà el 2019 i ha dut a terme iniciatives per revitalitzar l’associació.