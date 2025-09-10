FIRA
Ratifiquen que Municipàlia estrenarà el nou pavelló
La construcció va començar fa vint dies i estarà acabada abans del 21 d’octubre. L’entrada serà pel carrer Camí de Picos
El nou pavelló desmuntable de Fira de Lleida estarà llest per al saló Municipàlia, que se celebrarà del 21 al 23 d’octubre. Així ho van assegurar ahir els patrons de la Fira (Generalitat, Cambra de Comerç, Diputació i Paeria) en la visita que van fer per veure l’evolució dels treballs del nou equipament, que s’està aixecant al costat del pavelló 4 entre els carrers Camí de Picos i Gandesa.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va informar que els treballs van començar fa 20 dies “i el compromís de la Unió Temporal d’Empreses (UTE) que l’està fent és que el termini d’execució és de dos mesos”. La construcció va a càrrec de l’UTE formada per l’empresa lleidatana Bové i Gili Exhibitions SL i la firma holandesa De Boer Estructuras España, mentre que la llosa de formigó sobre la qual s’està aixecant va anar a càrrec de la constructora Boscirem SL.
Val a recordar que la previsió del govern municipal és que aquest pavelló es desmunti i es traslladi una vegada estigui condicionat el nou recinte firal als terrenys de l’antiga Hípica, on ara s’instal·len les firetes.
“Estem contents de la solució que hem assolit i treballem tots de forma decidida per consolidar el recinte firal, l’entesa entre els patrons de la Fira és total”, va remarcar Larrosa.
Per la seua part, el president de la Diputació, Joan Talarn, va assenyalar que és “un pavelló molt necessari” i va lloar la col·laboració dels patrons “perquè la ciutat continuï sent un referent en l’àmbit firal”.
Nova entrada principal
L’estrena del nou pavelló comportarà resituar l’entrada principal al recinte firal, que passarà a ser pel carrer Camí de Picos.
“Guanyarem un vestíbul i una entrada principal més accessible per arribar a peu o en transport públic, guanyarem una imatge unificada dels pavellons i les zones d’aparcament del recinte quedaran més ben marcades i delimitades”, va detallar Larrosa.
Lleida aspira a un congrés sobre il·luminació
Lleida s’ha postulat per acollir el proper maig el Simposi Nacional d’Enllumenat, un congrés estatal centrat en la il·luminació urbana. L’alcalde, Fèlix Larrosa, es va reunir ahir amb membres del Comitè Espanyol d’Il·luminació (CEI), l’ens que organitza aquest esdeveniment, i va informar que el proper dia 25 se sabrà si Lleida acollirà el certamen. Larrosa va dir que el CEI també es va interessar per conèixer el procés de renovació de l’enllumenat públic i monumental que ha iniciat el govern municipal.