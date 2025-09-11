MOSSOS
Detingut al trobar-li una partida de 695 grams d’haixix i 52 de cocaïna
Els Mossos d’Esquadra van detenir dimarts un veí de Lleida de 52 anys acusat de tràfic de drogues. Va ser arrestat quan feia presumptament una venda al carrer Corts Catalanes. En l’escorcoll al seu habitatge, al carrer Ramon Llull, van trobar 695 grams d’heroïna, 51,9 grams de cocaïna, 69 grams de substàncies de tall i 6.000 euros en efectiu.
L’arrest és el resultat d’una investigació iniciada a l’agost. Segons els investigadors, l’individu era molt actiu i distribuïa sobretot heroïna, a més de cocaïna i altres substàncies, a prop del seu domicili. A les 13.30 hores de dimarts, la policia el va detenir in fraganti quan traficava suposadament a Corts Catalanes.
En el moment de la detenció, l’arrestat portava tres dosis d’heroïna i cocaïna.
La mateixa tarda, els agents van escorcollar el seu pis, en el qual van trobar 695 grams d’heroïna, 51,9 de cocaïna, 69 de substàncies de tall i 6.000 euros en efectiu. També van decomissar una bàscula de precisió i altres estris per a la manipulació i dosificació de les substàncies estupefaents.
Es dona la circumstància que els Mossos d’Esquadra van detenir el dimarts de la setmana passada en aquesta zona de la ciutat un altre home per tràfic de drogues. Al seu pis de l’avinguda Príncep de Viana, van trobar 230 grams d’heroïna, 292 de marihuana, 90 de cocaïna i substàncies per tallar la droga.