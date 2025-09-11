Un petit foc a General Brito de Lleida
Els bombers han intervingut amb dues dotacions per controlar un incendi menor que ha provocat fum en un edifici del carrer lleidatà
Un incident amb foc s'ha registrat avui al carrer General Brito de Lleida, on la combustió d'uns papers ha generat una columna de fum que ha activat el protocol d'emergència. Els serveis d'extinció d'incendis han desplegat dues dotacions equipades amb una escala per garantir la seguretat de l'àrea afectada.
La intervenció ha permès controlar la situació sense que s'hagin de lamentar ferits. Un cop extingit el petit focus de l'incendi, els efectius han procedit a revisar la zona per assegurar-se que no quedés cap punt calent i han deixat l'espai ventilant per eliminar completament el fum acumulat.