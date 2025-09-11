EMERGÈNCIES
La prova del sistema d’alertes no va arribar a gaires mòbils de Lleida
Per una incidència tècnica que s’investiga
Protecció Civil va activar ahir a les 10.00 hores el sistema d’alertes d’emergències Es-alert als telèfons mòbils situats a la demarcació de Lleida. Com ja va ocórrer en l’anterior simulacre, el febrer del 2023, l’alerta no va arribar a tots els dispositius. Concretament, la incidència s’hauria produït amb Movistar i va fer que alguns telèfons d’aquesta operadora, o altres de vinculades, no rebessin l’alarma ni el missatge. La directora de Protecció Civil de la Generalitat, Marta Cassany, va afirmar que “la realització de proves com la d’avui és molt important per difondre l’ús de l’eina entre la ciutadania i comprovar tècnicament que funciona correctament i, en cas que hi hagi alguna millora a realitzar, detectar-la”.
En aquest sentit, el responsable de Protecció Civil a Lleida, Sergi Turmo, va explicar que es faria un seguiment dels aparells que no van rebre l’alerta, entre els quals nombrosos terminals de Movistar.
Per la seua part, la ciutadania va enviar més de 3.000 enquestes durant la primera mitja hora i el 97% assegurava haver rebut l’alerta al seu telèfon mòbil. Es tracta d’un nombre de respostes “important”, segons Protecció Civil. Es tracta d’un número significatiu de resposta, tenint en compte que durant la prova que es va fer el 2023 la ciutadania de la demarcació va enviar 5.500 enquestes durant tota la jornada.
L’enviament del missatge de l’eina Es-Alert es va fer puntualment a les 10.00 hores des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). Mentrestant, representants del Govern i de Protecció Civil van seguir el desenvolupament de la prova des de la delegació del Govern a Lleida, juntament amb comandaments dels Bombers, Mossos, SEM i Agents Rurals.