SUCCESSOS
Prohibeixen a un metge de Lleida acusat per pornografia infantil atendre nens
L’Audiència el deixa en llibertat amb l’obligació de personar-se cada setmana al jutjat. Hauria contactat amb menors d’edat a través de Telegram
L’Audiència de Lleida ha dictat la posada en llibertat provisional d’un metge detingut el febrer passat acusat d’un delicte de tinença de pornografia infantil. Tanmateix, li prohibeix de forma provisional l’exercici de la professió mèdica quan comporti contacte amb menors d’edat. També li imposa l’obligació de personar-se setmanalment davant del jutjat, li retira el passaport i li prohibeix sortir de l’Estat. Així mateix, no podrà atansar-se a menys de 200 metres ni comunicar-se amb la denunciant i la seua filla menor d’edat.
Lleida
A la presó un metge d'un CAP de Lleida al trobar-li a casa pornografia infantil
Albert Guerrero
L’Audiència accepta el recurs de l’investigat i revoca la decisió del jutjat d’instrucció de decretar l’ingrés en presó preventiva. En la interlocutòria, assegura que de l’anàlisi forense dels dispositius intervinguts a l’acusat no consten dades, de moment, de les quals pugui inferir-se la distribució per part d’aquest del material pornogràfic que s’hi ha trobat. Tampoc considera que hi hagi risc de fuga al valorar que hi ha un domicili fix i conegut i “acreditat” arrelament familiar i laboral.
Mesures cautelars
Per tot plegat, considera que la presó provisional és una mesura “excessivament costosa i desproporcionada”. No obstant, apunta a la gravetat dels delictes investigats i que a més sembla que en alguna ocasió l’acusat ha pogut aprofitar la seua professió de metge o les dades obtingudes en l’exercici professional per posar-se en contacte amb menors que havien acudit a la seua consulta. Per això, li imposa altres mesures cautelars, com la prohibició d’atendre com a metge menors d’edat.
La interlocutòria apunta que al telèfon mòbil, l’ordinador i un disc dur de l’acusat es van trobar “nombroses imatges de nenes nues menors d’edat” així com un xat a Telegram en el qual havia rebut 68 vídeos amb contingut de pornografia infantil. També es van trobar converses de l’investigat fent-se passar per menor, contactant amb pederastes i amb menors.
Denúncia d’una mare a l’intentar contactar amb la seua filla menor
La investigació va començar a Talavera de la Reina, a Todelo, quan una dona va denunciar que un metge, que havia atès la seua filla menor d’edat, havia provat d’entaular relació amb ella a través de les xarxes socials. També va denunciar que aquesta persona tenia imatges pornogràfiques de menors.
Segons la interlocutòria de l’Audiència, als dispositius confiscats a l’acusat també es van trobar fotografies de la denunciant amb la seua filla. A més, li hauria enviat fins a 13 sol·licituds d’amistat per Instagram a la menor.
Així, l’home, de 37 anys, va ser detingut per la Policia Nacional el mes de febrer passat a Lleida, on es trobava en aquell moment de pràctiques de medicina familiar al CAP de Balàfia i abans havia estat a l’hospital Arnau de Vilanova.