Roben de matinada 6.000 euros d’una bugaderia de Pardinyes: “es va produir en tres minuts”
Els lladres van utilitzar una pota de cabra per trencar la central de pagaments i es van emportar la recaptació de les últimes setmanes
Robatori ahir a la matinada en un establiment de Pardinyes. Quatre individus es van emportar uns 6.000 euros de la recaptació de la bugaderia d’autoservei Speed Queen, situada al carrer Pere de Cavassèquia. El responsable de la bugaderia, Albert Mas, va explicar a aquest diari que “el robatori es va produir en tot just tres minuts. Quatre homes van accedir a l’interior a la 1.58 hores i a les 2.01 hores sortien per la porta”. Els lladres van utilitzar una pota de cabra per trencar la central de pagaments i es van emportar la recaptació de les últimes setmanes. “Calculo que uns 6.000 euros”, va dir Mas.
Els Mossos s’han fet càrrec de la investigació i compten amb l’enregistrament de la càmera de seguretat. El responsable de la bugaderia va comentar que “per la manera com actuen tot indica que es tracta que ho havien planificat i estan fets per persones que es dediquen a això”. Sospiten que dies enrere ja haurien forçat per porta per poder accedir més fàcilment a l’interior. Agents de la Policia Científica van fer ahir una inspecció ocular a l’establiment, que va haver de tancar al públic a causa del robatori. A l’exterior del local van penjar diversos cartells amb el següent missatge: “Tancat per robatori.”