El govern central anuncia una nova ajuda de 30.000 euros per a lloguers amb opció a compra per a joves
El nou paquet també inclou subvencions de fins a 10.800 euros per a la compra d’habitatge en zones rurals
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns un nou paquet de mesures per facilitar l’accés a l’habitatge entre les quals s’inclou una nova ajuda de gairebé 30.000 euros en programes de lloguer amb opció a compra per a gent jove. Així ho ha posat de manifest el cap de l’Executiu durant la seua intervenció en la reunió interparlamentària del Grup Socialista feta al Congrés, on ha desglossat una bateria de propostes en aquesta matèria.
"Crearem una nova ajuda de lloguer amb opció a compra de gairebé 30.000 euros perquè els joves puguin residir durant anys en un habitatge amb protecció permanent i acabin adquirint-la", ha avançat.
Ajuts fins els 35 anys
Fonts del Ministeri d’habitatge han explicat que aquesta ajuda s’inclourà en el marc del Pla Estatal d’Habitatge 2026-2030 i s’aplicarà a gent de fins 35 anys i serà per a habitatges protegits. La idea és que aquests gairebé 30.000 euros es descomptin del futur preu de la compravenda, de manera que el preu abonat per les rendes del lloguer suposa el pagament per endavant de la futura compravenda; i l’ajuda estarà destinada al pagament del lloguer, permetent a la persona estalviar per adquirir l’habitatge en propietat.
En tractar-se d’un habitatge protegit amb caràcter permanent, el seu preu està taxat i no podrà ser fixat lliurement pel venedor. Això vol dir que si en el futur es vol vendre aquest habitatge, ho haurà de fer a un preu taxat i a una persona que compleixi els mateixos requisits que l’anterior propietari.
Responsabilitat compartida de les administracions
Sánchez ha subratllat que hi ha una crisi d’habitatge que necessita l’aportació del públic i on la responsabilitat ha de ser compartida entre l’Estat, els ajuntaments i les comunitats autònomes. En aquest punt, ha destacat algunes actuacions de l’Executiu en els últims anys, com haver multiplicat per vuit els recursos destinats a habitatge, eliminar les 'Golden Visa' i dur a terme la primera llei estatal d’habitatge per limitar les pujades de preus en les àrees tensades.
Encara que ha destacat que l’any passat es van acabar més de 100.000 habitatges d’obra nova i es va iniciar la construcció de més de 135.000, la xifra més gran dels últims catorze anys, el president ha reconegut que "encara queda molt per fer" perquè encara hi ha moltes persones que no han pogut comprar-se un habitatge o llogar un pis per culpa dels alts preus. És per això que el govern espanyol vol començar una nova ofensiva en aquesta matèria i exigirà a les plataformes de lloguer vacacional que eliminin del seu web 53.000 pisos turístics que no compleixen amb la legislació perquè totes aquestes cases "vagin a parar la gent que les necessita per viure gràcies al lloguer residencial".
D’altra banda, el cap de l'Executiu ha posat èmfasi que la Llei d’Habitatge s’aplica ja al 17% de la població espanyola i està aconseguint reduir el preu dels lloguers. "Per tant, les nostres polítiques en matèria d’habitatge avancen en la decisió correcta", ha rematat.
Triplicarà el pressupost per a CCAA
Tanmateix, ha retret que hi ha municipis del Partit Popular que tenen barris amb preus tensats i no demanen a la comunitat autònoma que apliqui la norma per limitar els preus i "defensar així el dret dels seus joves i de les famílies a poder accedir a un habitatge amb un preu assequible". En aquest punt, Sánchez ha cridat a les comunitats autònomes a què "llancin la resta". D’entrada, ha avançat que el seu govern enviarà una proposta formalitzada als territoris per arribar als 7.000 milions d’euros dins del Pla Nacional d’Habitatge dels propers cinc anys, triplicant els diners que transfereix per fer política d’habitatge a totes aquelles autonomies que es comprometin a invertir el mateix.
Finalment, ha explicat que es posarà en marxa una assegurança d’impagament de rendes per a joves, una mesura que es va anunciar al gener i entrarà en vigor "en aquest període de sessions" (que culmina a finals d’any), així com altres ajuts de fins 10.800 euros per a la compra d’habitatge en el medi rural. El Ministeri d’habitatge ha explicat que l’ajuda serà més de 10.800 euros sense superar el 20% del cost d’adquisició d’habitatge i que l’habitatge ha d’estar localitzat en municipis de 10.000 habitants o menys.
Respecte a l’assegurança d’impagament, l’Executiu apunta que es una eina que s’utilitzarà per donar garanties a propietaris i inquilins per a contractes de lloguer. Les rendes a què es dona cobertura és a aquelles l’import mensual de les quals no superi el 50% dels ingressos nets de la unitat familiar que figura al contracte.