ENSENYAMENT
Escoles de Lleida reclamen més integradors i educadors socials
Critiquen que no van començar a treballar fins ahir i que algunes s’han quedat sense. Educació diu que “els nous criteris han canviat les assignacions”
Directors d’escoles d’Infantil i Primària de Lleida denuncien que fins ahir no es van incorporar els tècnics d’integració social, que acompanyen alumnes en situació de vulnerabilitat i les seues famílies. Consideren que haurien d’haver estat als centres des del primer dia i també critiquen que el canvi de model aplicat per Educació ha comportat que tècnics que portaven anys en un col·legi hagin estat destinats a un altre o bé han perdut aquesta figura, com en el cas dels que no arriben al 55% de nens amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE). Subratllen que aquests tècnics són essencials per al bon funcionament dels centres, ara que cada vegada hi ha més alumnes vulnerables per qüestions socioeconòmiques, i que haurien de ser personal estructural. Tal com va publicar aquest diari, les dos escoles i l’institut de Guissona s’han quedat sense integradores.
Educació va afirmar que els educadors socials també van començar ahir, però aquest diari ha pogut saber que encara no estan als centres de Lleida i que no repetiran en cap de les set escoles que fins ara tenien, perquè s’han destinat a centres de Secundària. En concret, en tres instituts de Lleida, un d’Alcarràs i un de Cervera, per a dos anys.
Per la seua part, Educació va remarcar que “en cap moment” va anunciar que hi serien el primer dia de setembre, ja que calia fer el nomenament d’aquests perfils. Va argumentar que el programa anterior es va crear “per mitigar els danys de la covid”, amb una durada de tres anys i finançat per fons Next Generation, que va expirar a finals del curs passat, per la qual cosa per normativa el programa no podia seguir després del 31 d’agost. Va indicar que, “ja que s’està desenvolupant el decret d’Orientació, s’ha creat un programa que estructura els educadors socials i tècnics d’integració”, i que “els nous criteris i funcions també han canviat les assignacions, que abans es feien per complexitat de centres i ara en funció dels alumnes NESE de cada centre”. “Per a una millor distribució, els que ja tenen en plantilla estructural un tècnic o un educador ja no participen en aquest programa, per prioritzar els que no disposen de cap de les dos figures”, va defensar, i va incidir que els fons són propis, ja que a l’estar els pressupostos de la Generalitat prorrogats no s’ha pogut incrementar la dotació per a aquesta finalitat.
El sindicat CGT veu “indignant” la retallada d’equips socioeducatius
El sindicat CGT va assegurar ahir que en el conjunt de Catalunya s’han suprimit 103 places d’integració social i 25 d’educació social en centres públics i s’han reduït les hores de vetlladors (personal que acompanya alumnes amb necessitats). Qualifica d’“indignant la retallada dels equips socioeducatius” i veu “lamentable” que el primer dia de classe aquest personal no sabés en quin centre treballaria.
Va remarcar que “el personal d’atenció educativa ha estat històricament maltractat amb un conveni desfasat i unes condicions laborals precàries” i va subratllar que “aquesta incertesa constant demostra la falta de respecte de la conselleria cap a aquestes professionals essencials per a la inclusió”.
Per aconseguir una educació de qualitat i integradora, el sindicat reclama “una inversió del 6% en l’educació pública i una dignificació del personal d’atenció educativa i del professorat, amb salaris, condicions laborals i reconeixement professional”, i no descarta arribar a la vaga. Per la seua part, una plataforma de famílies per l’educació social a la Primària ha iniciat una recollida de firmes a change.org perquè Educació reconsideri la seua decisió d’eliminar aquesta figura de les escoles i ahir s’atansava a les 800 adhesions.