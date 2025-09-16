TURISME
Naut Aran concentra la meitat de pisos turístics declarats il·legals a Lleida
El municipi en té 205 dels 414 que el Govern espanyol rebutja registrar a Lleida
La meitat dels 414 habitatges d’ús turístic que el Govern espanyol ha declarat il·legals a Lleida es concentren a Naut Aran. Diferents pobles d’aquest municipi sumen 205 pisos que no reuneixen els requisits per obtenir el vistiplau obligatori del Registre únic Estatal d’habitatges de vacances, vigent des de l’1 de juliol. El segueix Vielha amb 34.
Naut Aran concentra la meitat dels 414 habitatges d’ús turístic (HUT) que el Govern espanyol ha declarat il·legals a la província de Lleida. Diferents nuclis de població d’aquest municipi sumen 205 allotjaments irregulars, 116 dels quals al poble de Tredòs. La resta es reparteix entre 74 municipis lleidatans. Es tracta de pisos que no reuneixen els requisits per figurar en el Registre Únic d’Habitatges de Lloguer de curta durada, d’inscripció obligatòria i en vigor des de l’1 de juliol passat, i figuren com a “revocats” pel ministeri d’Habitatge. Entre les condicions requerides, figuren ajustar-se a la normativa autonòmica i municipal per a aquest tipus d’establiments.
Després de Naut Aran, els municipis lleidatans amb més nombre d’habitatges turístics declarats il·legals són Vielha, amb 34, i la Vall de Boí, amb 28. Per comarques, l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà sumen 29 pisos irregulars cada una, mentre que el Pallars Jussà n’acumula 26, dels quals 10 són a Tremp. L’Alt Urgell en té 14 i el Segrià al voltant d’una desena, dos dels quals a Lleida capital.
La concentració d’habitatges d’ús turístic en municipis com Naut Aran i Vielha respon a l’alta demanda en zones de muntanya. Aran, amb més de 1.200 HUT, lidera aquest tipus d’allotjaments a Lleida. A les zones amb més concentració d’aquests allotjaments, els residents denuncien increments en el preu dels lloguers i dificultat per accedir a habitatges amb lloguers de llarga durada.
A Lleida hi ha uns 4.500 habitatges d’ús turístic registrats, a més d’una trentena d’apartaments turístics. Això significa que els pisos il·legals representen prop del 10% del total d’habitatges destinats al lloguer de curta durada. Aquesta proporció posa sobre la taula la necessitat d’una regulació més estricta. A Catalunya s’han rebutjat 7.729 sol·licituds d’inscripció per no complir els requisits, mentre que en el conjunt de l’Estat arriba als 53.876.
El ministeri d’Habitatge busca garantir així un equilibri entre el desenvolupament turístic i el dret a accedir a un habitatge.
Ajuts de 30.000 € per a lloguers amb opció a compra
El president del Govern central, Pedro Sánchez, va anunciar ahir un paquet de mesures per facilitar l’accés a l’habitatge entre les quals s’inclou una nova ajuda de gairebé 30.000 euros en programes de lloguer amb opció a compra per a gent jove. Aquestes subvencions s’inclouran en el pla estatal d’Habitatge 2026-2030, s’aplicaran a joves de fins a 35 anys i seran per a habitatges protegits. La idea és que els 30.000 euros d’aquests ajuts es descomptin del futur preu de la compravenda. Estaran destinats al pagament del lloguer, permetent a la persona estalviar per adquirir l’habitatge en propietat.
Nova reserva pública de solars per a habitatges
El Govern de la Generalitat preveu obrir una segona convocatòria de reserva pública de solars per a habitatge social a finals d’aquest any. Així ho va avançar la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que va dir que es tracta d’un pas més del pla per construir 50.000 pisos públics fins al 2030. Va avançar que en les properes setmanes sortiran els concursos corresponents a la primera convocatòria. Va afegir que s’està treballant també en el món rural. Al maig, l’Executiu ja tenia identificats 665 solars amb potencial per construir-hi prop de 22.000 habitatges, i la meitat ja tenen promotor.
Restriccions dels municipis als pisos turístics
Cada vegada més municipis de Lleida amb pisos turístics apliquen mesures i restriccions per controlar la proliferació d’aquests allotjaments. Exigeixen als propietaris llicències per exercir aquesta activitat i alguns opten per limitar els pisos a través d’ordenances municipals. La Generalitat va aprovar el 2023 un decret per limitar els HUT a 10 per cada 100 veïns als municipis amb un mercat de l’habitatge tensionat, amb una afectació a 42 localitats de Lleida, fins a 262 a Catalunya. Aquesta normativa obliga a eliminar un miler d’habitatges turístics en municipis com Naut Aran.
Brussel·les regularà els lloguers de temporada
La Comissió Europea (CE) intervindrà en la regulació dels lloguers de temporada, segons va afirmar la seua presidenta, Ursula von der Leyen. Va avançar el primer pla europeu d’habitatge assequible, que es preveu presentar aquest mateix any, i que tindrà en compte la pressió turística de les ciutats i municipis. En aquest sentit, UGT va celebrar aquesta regulació que vol enfortir els mecanismes de control de preus. No obstant, el sindicat va considerar un “fracàs” que la regulació no es faci des de l’Estat i va exigir que la normativa espanyola posi el focus en altres figures com el lloguer d’habitacions.