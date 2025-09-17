SEGRE

URBANISME

Denuncien esquerdes en voreres al barri de Pardinyes de Lleida des de fa 7 anys: "hi ha rajoles aixecades i soltes"

A la cantonada de Ramon Argilés amb Pare Palau i la plaça Rosa Sensat

Estat de la vorera al carrer Pare Palau amb Ramon Argilés. - PLATAFORMA DE VEÏNS DE PARDINYES

Estat de la vorera al carrer Pare Palau amb Ramon Argilés. - PLATAFORMA DE VEÏNS DE PARDINYES

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La Plataforma de Veïns de Pardinyes va denunciar aquest dimarts que des de fa 7 anys reclamen a la Paeria l’arranjament de les voreres de la cantonada de Ramon Argilés amb Pare Palau i la plaça Rosa Sensat, on hi ha “rajoles aixecades i soltes i els passos de vianants sense pintura i amb esquerdes”. 

També critiquen que en aquesta zona “falten la meitat dels arbres des que es van talar i s’han quedat les bases als escocells”.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking