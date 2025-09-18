Denuncien “privatització” de dos blocs de pisos socials a Lleida
A la Bordeta i als Mangraners
La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i el Sindicat de Llogateres afirmen que la Fundació La Caixa vol “privatitzar” 116 pisos de lloguer social del carrer Cal Bernet, a la Bordeta, i 50 del carrer Cambrils, als Mangraners, al passar-los a InmoCriteria. Apunta que “es troben en risc de desnonament perquè no vol renovar els contractes dels inquilins. Els diuen que l’única manera de no fer-los fora és endeutar-se amb els seus crèdits i condicions, fins i tot a famílies que no tenen capacitat econòmica”, detallen.
Presentaran una moció al ple de la Paeria per declarar “llogater no grat”, denunciar “24 clàusules abusives dels contractes i el cobrament indegut de l’IBI”, paralitzar els desnonaments, prorrogar els contractes de forma indefinida i que els pisos passin a l’Incasòl.
La Fundació La Caixa precisa que InmoCaixa gestiona els actius de lloguer de la fundació i diu que es va oferir als inquilins comprar els pisos. “La política de InmoCaixa és donar les màximes facilitats considerant la seua situació econòmica”, va indicar, i va afegir que si detecten casos de vulnerabilitat actuen “de la mà de l’administració per donar temps i espai perquè puguin trobar una solució residencial”.