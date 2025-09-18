URBANISME
Gairebé 200 interessats en els pisos de lloguer social als Mangraners: es preveu entregar els primers ben aviat
La Paeria afirma que han manifestat el seu interès verbalment a l’inscriure’s en el registre de sol·licitant d’habitatge social.
Prop de dos-centes persones s’han inscrit en el registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial interessats a optar als 121 nous pisos de lloguer social que estan gairebé a punt als Mangraners. La Paeria assegura que des del 20 de febrer, data en la qual es va firmar el conveni amb el promotor per impulsar el procés d’adjudicació, s’hi han apuntat entre 170 i 200 persones que van manifestar verbalment el seu interès per aquesta promoció.
Els quatre blocs que s’ultimen als Mangraners estan impulsats per la promotora Soluciones Viviendas Magraners 88 fruit d’una operació privada amb participació municipal. En principi, estava previst adjudicar els primers 42 aquest mes de setembre. El lloguer mínim anunciat és de 415 euros i el màxim, de 504. La Paeria ja va precisar en el seu moment que una quarta part del total estan reservats per a menors de 35 anys. Per elegir els adjudicataris, l’Empresa Municpal de Agenda Urbana (EMAU) remet a la promotora els inscrits en el registre que compleixin els requisits, que inclouen disposar d’una renda familiar d’entre 2,5 i 4 vegades l’IRSC, que equival a un mínim de 30.096,39 euros anuals bruts en el cas de ser una unitat familiar de dos persones, i un màxim de 48.154,2.
Increment de sol·licitants
L’ajuntament detalla que el registre de sol·licitants de pisos protegits consta d’un total de 1.272 persones, quan al gener eren 867, la qual cosa suposa un increment del 46,7%.
Denuncien “privatització” de dos blocs protegits
La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i el Sindicat de Llogateres afirmen que la Fundació La Caixa vol “privatitzar” 116 pisos de lloguer social del carrer Cal Bernet, a la Bordeta, i 50 del carrer Cambrils, als Mangraners, al passar-los a InmoCriteria. Apunta que “es troben en risc de desnonament perquè no vol renovar els contractes dels inquilins. Els diuen que l’única manera de no fer-los fora és endeutar-se amb els seus crèdits i condicions, fins i tot a famílies que no tenen capacitat econòmica”, detallen.
Presentaran una moció al ple de la Paeria per declarar “llogater no grat”, denunciar “24 clàusules abusives dels contractes i el cobrament indegut de l’IBI”, paralitzar els desnonaments, prorrogar els contractes de forma indefinida i que els pisos passin a l’Incasòl. La Fundació La Caixa precisa que InmoCaixa gestiona els actius de lloguer de la fundació i diu que es va oferir als inquilins comprar els pisos. “La política de InmoCaixa és donar les màximes facilitats considerant la seua situació econòmica”, va indicar, i va afegir que si detecten casos de vulnerabilitat actuen “de la mà de l’administració per donar temps i espai perquè puguin trobar una solució residencial”.