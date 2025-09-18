UNIVERSITAT
La UdL dona la benvinguda als alumnes de programes de mobilitat
El campus de Cappont de la Universitat de Lleida (UdL) va acollir ahir l’acte de benvinguda de l’estudiantat de mobilitat, en el qual van intervenir els vicerectors d’Internacionalització, Antoni Granollers, i de Cultura i Extensió Universitària, Joan Busqueta, així com la directora de l’Institut de Llengües, Montserrat Casanovas. Als jardins de la facultat d’Educació hi va haver una exhibició de la Colla Bastonera del Pla de l’Aigua.