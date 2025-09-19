La calor als centres educatius catalans va arribar fins als 38 graus al juny, segons un informe
El sindicat UGT, responsable de l'estudi, reclama aparells d'aire condicionat, ombres al pati i adaptar l'horari si la situació ho requereix
UGT Educació ha denunciat les altes temperatures als centres educatius catalans, amb valors de fins a 38 graus al juny, segons un informe elaborat pel sindicat. L'informe conclou que les temperatures analitzades durant l'últim mes del curs passat estan per sobre dels límits establerts en la normativa i això posa en risc la salut de l'alumnat i dels professionals que hi treballen.
A més, ha alertat que aquesta setmana s'estan tornant a superar els 30 graus en moltes aules i això fa que alumnat i personal "pateixin marejos, fatiga i greus dificultats per mantenir la concentració i el ritme d'aprenentatge". Per això, ha plantejat la necessitat d'adaptar el calendari i l'horari en situacions d'onada de calor.
La UGT recorda que el reial decret 486/1997, les temperatures en espais tancats com les aules han de mantenir-se entre 17 i 27 graus. Segons les dades recollides per la UGT entre el 13 i el 20 de juny de 2025, més de 25 registres van superar els 28 graus, amb "múltiples casos" per sobre dels 32 i alguns van assolir els 38 graus. Han afegit que aquestes condicions vulneren també la llei de prevenció de riscos laborals.
Aires condicionats, ombres als patis i adaptar l'horari
Davant d'aquesta situació, el sindicat ha reclamat la climatització efectiva a tots els centres educatius i una dotació econòmica específica per a la dotació d'aires condicionats, ventilació, ombrejat i adequació dels patis. També ha demanat la revisió del calendari escolar en episodis d'onada de calor, amb adaptacions horàries amb l'aplicació de la jornada intensiva o classes virtuals si cal, i considerar un inici de curs a la segona quinzena de setembre.
També creuen necessari establir protocols clars d'actuació davant situacions extremes, amb registres obligatoris de temperatura i mesures de tancament quan s'excedeixen els límits i que el Departament assumeixi responsabilitats civils i penals si la inacció provoca danys a la salut.