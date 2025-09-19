SEGRE

La calor als centres educatius catalans va arribar fins als 38 graus al juny, segons un informe

El sindicat UGT, responsable de l'estudi, reclama aparells d'aire condicionat, ombres al pati i adaptar l'horari si la situació ho requereix

Un ventilador sufragat per les famílies refresca una aula de l’escola Frederic Godàs, a Cappont. - Jordi Echevarria

Un ventilador sufragat per les famílies refresca una aula de l’escola Frederic Godàs, a Cappont. - Jordi Echevarria

Lluís Serrano
Publicat per
redacció

Creat:

Actualitzat:

UGT Educació ha denunciat les altes temperatures als centres educatius catalans, amb valors de fins a 38 graus al juny, segons un informe elaborat pel sindicat. L'informe conclou que les temperatures analitzades durant l'últim mes del curs passat estan per sobre dels límits establerts en la normativa i això posa en risc la salut de l'alumnat i dels professionals que hi treballen. 

A més, ha alertat que aquesta setmana s'estan tornant a superar els 30 graus en moltes aules i això fa que alumnat i personal "pateixin marejos, fatiga i greus dificultats per mantenir la concentració i el ritme d'aprenentatge". Per això, ha plantejat la necessitat d'adaptar el calendari i l'horari en situacions d'onada de calor.

La UGT recorda que el reial decret 486/1997, les temperatures en espais tancats com les aules han de mantenir-se entre 17 i 27 graus. Segons les dades recollides per la UGT entre el 13 i el 20 de juny de 2025, més de 25 registres van superar els 28 graus, amb "múltiples casos" per sobre dels 32 i alguns van assolir els 38 graus. Han afegit que aquestes condicions vulneren també la llei de prevenció de riscos laborals.

Aires condicionats, ombres als patis i adaptar l'horari

Davant d'aquesta situació, el sindicat ha reclamat la climatització efectiva a tots els centres educatius i una dotació econòmica específica per a la dotació d'aires condicionats, ventilació, ombrejat i adequació dels patis. També ha demanat la revisió del calendari escolar en episodis d'onada de calor, amb adaptacions horàries amb l'aplicació de la jornada intensiva o classes virtuals si cal, i considerar un inici de curs a la segona quinzena de setembre. 

També creuen necessari establir protocols clars d'actuació davant situacions extremes, amb registres obligatoris de temperatura i mesures de tancament quan s'excedeixen els límits i que el Departament assumeixi responsabilitats civils i penals si la inacció provoca danys a la salut.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking