EDUCACIÓ
Col·legis i instituts de Lleida es mobilitzen contra les agressions a docents arran del cas de Balaguer
Centres de Lleida portaran a terme avui protestes per denunciar la indefensió del professorat. L’associació de directors exigeix més recursos perquè tots tinguin educadors socials als seus equips
Les escoles i instituts de Lleida han dit prou i s’estan mobilitzant en contra de les agressions a docents després de l’últim atac contra un mestre dilluns passat al col·legi Àngel Guimerà de Balaguer. Una agressió que, segons els sindicats educatius, és una de les moltes que passen al llarg del curs escolar i la majoria de les quals no es denuncia al no haver-hi un protocol i perquè, en molts casos, s’acaba “solucionant” traslladant el docent a un altre centre. Mentrestant, l’Associació de Directius de l’Educació de les Terres de Lleida (ADSLL) reclama que, per revertir aquesta situació, es destinin els recursos necessaris perquè tots els centres comptin amb educadors socials. “No podem permetre que la violència es normalitzi a les aules”, va remarcar l’entitat a través d’un escrit.
Per la seua part, diversos centres educatius van redactar ahir un manifest mostrant el seu suport i solidaritat al professor agredit i reclamant a les administracions públiques més suport, protecció per garantir la seguretat i dignitat dels professionals educatius. “Reafirmem el nostre compromís d’una educació basada en el respecte, la convivència i la responsabilitat compartida entre famílies i escola. Només amb la col·laboració de tots podrem construir una comunitat educativa forta”, remarca.
D’altra banda, el sindicat CCOO va denunciar que aquesta última agressió a Balaguer té lloc després de la pèrdua de 9 tècnics d’integració social i 3 places d’educador social als centres de Lleida (en el conjunt de Catalunya són 80 i 25 respectivament), la qual cosa suposa “un retrocés clar en la continuïtat del suport social i comunitari als centres”.
Sobre això, la delegada sindical i de salut de CCOO, Laura Domínguez, va criticar que Educació “no té un protocol clar clapi les agressions i, en molts casos, la solució passa per resituar el professor. Hem de donar els recursos humans necessaris i reduir ràtios per revertir aquesta situació, perquè si no es fa al final ningú no voldrà dedicar-se a la docència”. En aquest sentit, el sindicat USTEC va denunciar el 2024 que el 63% dels docents van afirmar haver patit agressions verbals o físiques per part d’estudiants.
En relació amb l’Àngel Guimerà, Educació va informar que ahir es va assignar la plaça de tècnic d’integració social i que es preveu que s’incorpori dilluns vinent.