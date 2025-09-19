SEGRE

Els passatgers d'un tren de Rodalies, atrapats més d'una hora a la sortida de Lleida

El comboi es dirigia a Cervera i ha quedat aturat a l'altura del Pla de Vilanoveta per una avaria

Un tren de Rodalies amb destí a Cervera ha quedat aturat a primera hora de la tarda d'aquest divendres a la sortida de Lleida, a l'altura del Pla de Vilanoveta, per una avaria. Els passatgers han quedat atrapats a l'interior del comboi durant més d'una hora sense aire condicionat y amb molta calor, segons han explicat diversos usuaris a SEGRE.

El tren, amb sortida de Lleida a les 14.03 hores, ha estat remolcat cap a l'estació de la capital del Segrià, on els passatgers han pogut reprendre el viatge amb un altre comboi. Segons Renfe, no s'han vist afectats altres serveis.

