EQUIPAMENTS
Servei de menjador en tres llars de jubilats a l’octubre
Santa Cecília, Santa Teresina i la Bordeta. A l’adjudicar-se la nova concessió de la gestió de les nou de la ciutat
Les llars de jubilats de Santa Cecília (Cappont), Santa Teresina (Pius XII) i la Bordeta tindran servei de menjador a partir de l’octubre amb la nova concessió de la gestió. Es tracta de la principal novetat d’aquest model que el govern municipal va presentar ahir als representants dels nou centres sèniors de la ciutat després que dimecres s’adjudiqués el nou servei a l’empresa Troca per la Integració Laboral, Empresa d’Inserció SL, durant els propers tres anys i per un total d’1.015.934,83 euros, IVA inclòs.
Sobre el menjador, el tinent d’alcalde d’Acció Social, Carlos Enjuanes, va detallar que la idea és desplegar aquest servei en dos fases. La primera començarà a l’octubre a Santa Cecília, Santa Teresina i la Bordeta. Enjuanes va destacar que l’empresa adjudicatària s’haurà de coordinar amb els centres sobre el servei, ja que aquests tindran preferència per escollir l’empresa de càtering. Els menús que hauran d’oferir hauran d’estar adaptats nutricionalment i hauran de tenir en compte la gestió d’envasos. El tinent d’alcalde va assenyalar que aquest servei es complementarà amb el que ja s’ofereix als centres cívics de Pardinyes, el Secà i la Mariola i que, si funciona correctament i té bona acollida, seguirà amb una segona fase a la qual s’afegiran més llars de jubilats.
Sobre la licitació de la gestió dels centres sènior, Enjuanes va assenyalar que el servei contempla la gestió d’activitats i la dinamització d’espais perquè siguin “punts de trobada més dinàmics, inclusius i connectats amb el barri”. Un mètode que servirà, entre altres aspectes, per combatre la solitud no desitjada i reforçar la vida comunitària de les persones grans.
Gestió privada
La gestió privada de les llars es va implementar per primera vegada el passat mandat per part del govern d’ERC i Junts. L’empresa que es va fer càrrec del servei llavors va ser la mateixa que ha guanyat la licitació actual, Troca.