La FAV exigeix a les administracions implicació per retirar l’amiant
Creu que la llei hauria “d’obligar” que hi destinessin partides econòmiques. Veu urgent crear comissions a tots els municipis per planificar un calendari
La Federació d’Associacions de Veïns de Lleida reclama a les administracions més implicació en la retirada de l’amiant que encara queda als municipis. Així ho va indicar ahir el seu president, Toni Baró, en una jornada organitzada per la FAV i la seua Escola de Participació Ciutadana, que es va celebrar al centre cívic de Balàfia. Baró va assenyalar que a la capital, l’Horta i moltes poblacions de Lleida encara queden construccions amb aquest material i va apuntar que han rebut “desenes de consultes” de persones que tenen dipòsits o conduccions d’amiant.
Va recordar que el fibrociment (també denominat asbest) quan es trenca o desgasta allibera unes microfibres que en respirar-les s’instal·len als pulmons i poden provocar patologies greus. Per això, creu que per llei s’hauria “d’obligar” ajuntaments, Diputació i consells comarcals a destinar dotacions econòmiques per ajudar-lo a retirar i veu “urgent” crear a tots els municipis comissions de treball amb entitats i administracions per establir un pla dea retirada, prioritzant centres d’ensenyament i edificis públics.
Baró va dir que actualment “s’està incomplint la normativa perquè hi hauria d’haver un cens de tot el fibrociment que queda i una planificació per retirar-lo” i va apostar per una llei integral estatal sobre aquesta qüestió. Va subratllar que l’amiant és “un assassí silenciós, silenciat i evitable”. Va assenyalar que la Generalitat només ha detectat un 20% de les 4 milions de tones que calculen que queden i va instar a conscienciar la població de la importància de no manipular aquest material sense protecció.Per la seua part, Montserrat Puiggené, de la Unitat de Salut Laboral de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran, va assenyalar que les malalties que poden desenvolupar els treballadors exposats a l’amiant tenen una latència de més de 30 anys i va apuntar que la principal patologia és un tipus de càncer denominat mesotelioma pleural. Va afirmar que gestionen un programa de vigilància de la salut i els serveis de prevenció de riscos laborals de les empreses s’encarreguen de vigilar la dels seus empleats. També hi va participar Josep Tarrés, pneumòleg especialista en malalties causades per l’asbest.