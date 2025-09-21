BOMBERS
Focs al Barri Antic, Pardinyes i Prat de la Riba
Cinc dotacions dels Bombers van treballar la matinada d’ahir en l’extinció d’un foc en un solar entre els carrers Cavallers i Companyia, al Barri Antic. Es va declarar a la 1.24 hores i va obligar a desallotjar i confinar diversos veïns. Es va cremar l’aïllant d’una façana i escombraries acumulades.
D’altra banda, ahir al migdia es va declarar un foc en un pis del bloc Grup la Pau de Pardinyes. Al lloc van acudir tres dotacions. Una persona va ser atesa pels serveis sanitaris. Els Bombers van ventilar l’immoble afectat. Posteriorment, a les 16.32 hores es va registrar un foc en un habitatge de l’avinguda Prat de la Riba. Va cremar un forn en un domicili. Van acudir quatre dotacions dels Bombers, patrulles de la Guàrdia Urbana i el SEM.