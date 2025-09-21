MOBILITAT
Paneque anuncia que les obres de la nova estació de busos acabaran a finals d’any
Les operacions avancen més ràpid del que es preveia i serà operativa el primer trimestre del 2026. La Generalitat rep el primer tren que cobrirà la línia Lleida-Terrassa a partir de l’estiu vinent
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va assegurar ahir que les obres de la nova estació d’autobusos acabaran a finals d’any i que entrarà en funcionament durant el primer trimestre del 2026. Ho va anunciar durant la visita al nou equipament, situat als Docs, a la plaça Ramon Berenguer IV, juntament amb l’alcalde, Fèlix Larrosa, i la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil. Va detallar que “la previsió inicial era que les obres acabessin a començaments del 2026, però gràcies a l’esforç i el bon ritme de treball hem pogut reduir els terminis i creiem que podran estar llestes a finals d’any”. Tant Paneque com Larrosa van destacar que Lleida tindrà “una de les estacions de busos més boniques d’Europa” i que amb aquest nou equipament la ciutat “passarà de disposar d’una terminal obsoleta a un veritable intercanviador de primer nivell”. La consellera també va remarcar que la nova estació ha costat 38,2 milions d’euros procedents de fons europeus, que les obres van començar a la primavera del 2024, comptarà amb 28 andanes i preveuen que aculli una mitjana d’1,4 milions de viatgers a l’any de més de 120 línies entre trajectes per tot Catalunya, estatals i internacionals. Va afegir que l’equipament, de 12.500 metres quadrats, comptarà amb dos entrades, una per la plaça Ramon Berenguer IV i una altra per Comtes d’Urgell. A l’interior hi haurà un restaurant i la planta superior tindrà un mirador. Per la seua part, Larrosa va informar que estan enllestint el pla per reordenar la mobilitat de Príncep de Viana per evitar-ne el col·lapse i que, entre altres mesures, preveuen resituar la parada de taxis.
Nous trens per a FGC
Abans de visitar les obres, Paneque i Larrosa van assistir a la presentació del primer dels quatre trens elèctrics que circularan per la línia Lleida-Terrasa a partir de l’estiu que ve, que serà quan es preveu que Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) assumeixi el servei. El comboi té capacitat per a 439 viatgers i es contractaran 20 maquinistes per a aquesta línia. Ara, el tren estarà unes 23 setmanes a les instal·lacions del Pla de Vilanoveta per passar les proves d’homologació.