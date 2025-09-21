UNIVERSITAT
El Rectorat, sense climatització a causa d’obres per renovar-la
Instal·la aparells d’aire portàtils
L’edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida (UdL) està actualment sense aire condicionat a causa precisament de les obres de millora de la climatització d’aquest immoble, perquè sigui més eficient energèticament.
Les obres han coincidit amb amb una setmana de calor estiuenca, amb temperatures de més de trenta graus a la capital, la qual cosa ha obligat la UdL a resituar el personal d’alguns despatxos a altres espais i a col·locar aparells de climatització portàtils, els denominats pingüins, va indicar un portaveu de l’equip rectoral. De fet, n’han instal·lat un fins i tot al despatx del rector. També s’obren les finestres per ventilar i intentar generar corrents d’aire. Es preveu que els treballs es prolonguin almenys durant aquest mes i el següent.
D’altra banda, una de les casetes d’obres situats al costat del Rectorat s’ha convertit al refugi d’una persona sense llar, ja que al seu interior es pot apreciar un matalàs o altres estris. A la zona enjardinada de l’aparcament d’aquest edifici, al costat de la rampa i les escales d’accés, s’acostumen a ubicar habitualment persones sense sostre.