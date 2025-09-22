SANITAT
Comença la campanya de vacunació contra la grip per a gent gran i geriàtrics
La primera fase inclou menors de 5 anys
El departament de Salut de la Generalitat inicia avui la campanya de vacunació contra la grip i la covid donant prioritat a la protecció a les residències de gent gran (n’hi ha 63.000), les persones de més de 80 anys, el personal sanitari, les dones embarassades i els qui reben atenció domiciliària, a més d’incloure, com a novetat, els nens de sis mesos a cinc anys entre els grups preferents.
Per a aquests últims, que només rebran la vacuna antigripal, es prioritza la immunització per via intranasal per als majors de dos anys.
L’objectiu central de la campanya consisteix a reforçar la immunització dels grups més exposats a complicacions derivades d’aquests dos virus respiratoris, les taxes d’incidència dels quals s’incrementen durant els mesos freds.
Per a la campanya, Salut ha adquirit 1,6 milions de dosis de la vacuna antigripal amb una inversió de 14 milions d’euros. Paral·lelament, distribuirà les dosis necessàries de la vacuna contra la covid per als col·lectius inclosos en les recomanacions sanitàries.
El desplegament, dirigit a prevenir ingressos i quadres severs durant la temporada de més circulació dels virus, segueix les directrius de l’OMS (Organització Mundial de la Salut) per a la grip, i de les autoritats sanitàries per a l’adaptació vacunal davant les variants actuals del coronavirus que va desencadenar la pandèmia
La segona fase de la campanya comença el 13 d’octubre, quan la vacunació s’ampliarà a la resta de col·lectius recomanats: persones de 60 anys o més, persones de risc d’edat inferior, residents en centres d’atenció a la discapacitat, personal docent i treballadors de serveis essencials.