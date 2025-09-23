L’estoc d’habitatge a Lleida està en mínims: els compradors troben menys oferta disponible que mai
Els lleidatans enfronten la menor oferta immobiliària registrada, segons un informe d’Idealista, mentre gairebé tots els grans mercats espanyols assoleixen nivells mínims de disponibilitat
El mercat immobiliari espanyol continua atansant-se a nivells crítics d’oferta. Segons un estudi d’Idealista basat en els habitatges anunciats a la seua plataforma des del 2014, el nivell d’oferta registrat en el segon trimestre del 2025 és només un 9% superior al mínim històric que es va experimentar en el primer trimestre de 2014. En aquest sentit, la província de Lleida ja ha assolit el seu punt més baix, deixant als compradors amb menys opcions disponibles que mai al mercat.
L’escassetat d’habitatges no és exclusiva de Lleida. L’informe revela que pràcticament tots els grans mercats estan experimentant mínims històrics. Entre les ciutats que han tocat fons quant a disponibilitat es troben Alacant, Bilbao, Sant Sebastià, Madrid, Palma, Sevilla i València. La llista s’amplia amb A Coruña, Almeria, Àvila, Burgos, Ceuta, Ciudad Real, Girona, Guadalajara, Huelva, Osca, Las Palmas de Gran Canària, Lugo, Múrcia, Oviedo, Palència, Pamplona, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Segòvia, Sòria, Tarragona, Terol, Toledo, Valladolid, Vitòria, Zamora i Saragossa.
Menys províncies en mínims
El nombre de províncies que experimenten una oferta en venda en mínims històrics és 26, entre elles també Guipúscoa, Biscaia, Madrid, Sevilla o València. Entre les que són més lluny d’aquest punt destaquen Granada (amb una diferència del 173% davant el seu mínim), Ourense (154%), Alacant (138%), Càceres (113%), Jaén (108%), Còrdova (93%), Màlaga (89%) o Girona (87% en ambdós casos).