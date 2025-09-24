PATRIMONI
Els Amics de la Seu Vella de Lleida exigeixen que es reparin les goteres: “demostren que encara queda molta feina per fer”
L’oposició reclama un pla anual d’inversions perquè el Turó tingui un manteniment adequat
L’Associació d’Amics de la Seu Vella i els grups de l’oposició de la Paeria van reclamar ahir al govern municipal i a la Generalitat una actuació urgent per reparar la gotera que es va detectar diumenge passat a la nau central de la Seu Vella. El president d’aquesta entitat, Joan Ramon González, va reconèixer ahir que “aquesta gotera ha estat una sorpresa i demostra que queda molta feina per fer perquè el temple tingui un correcte manteniment”.
Per això, reclama que Paeria, Diputació i Generalitat elaborin un pla d’inversions “amb un pressupost anual fix per a reparacions puntuals i manteniment”. Va afegir que, a més de les goteres, “hem normalitzat coses que no haurien de ser, com la degradació o les escombraries en jaciments arqueològics al Turó”.
La de González és una opinió que comparteixen els grups de l’oposició. El líder del PP, Xavi Palau, va dir que la gotera “és fruit de la descoordinació i falta d’inversions de les administracions, perquè es demostra que no es fa un manteniment adequat. Exigim una solució ja, inversions reals”, va remarcar Palau. Per la seua banda, el representant d’ERC al Consorci del Turó de la Seu Vella, Xavier Eritja, va assenyalar que “és un tema prou urgent com per fer l’actuació que correspongui, ja que l’aparició de goteres és el primer pas del procés de degradació d’un edifici”.
La líder de Junts, Violant Cervera, va qualificar d’“inconcebible el que ha passat aquest cap de setmana, estem parlant de posar en risc el monument més emblemàtic de Lleida”. Per això, va reclamar “actuar amb urgència, revisar la coberta i establir un pla de manteniment rigorós i continuat” alhora que va instar la Paeria a demanar a la Generalitat “un pla anual de manteniment, no pot ser que s’actuï sempre després d’un despreniment o una gotera”.
Al seu torn, l’edil del Comú, Laura Bergés, va dir que la gotera “evidencia que fa falta una inversió molt gran i coordinada per respondre a anys de deficiències, ja és hora d’arribar a un acord”.
Aquest diari va preguntar tant a la Paeria com a la Generalitat si es farà alguna reparació de la gotera, sense obtenir resposta.