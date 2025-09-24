SEGRE

Les claus de l'assassinat del taxista de Lleida

Va succeir el 10 d’abril del 2022 i el presumpte autor va ser arrestat un any i mig després a la Mariola 

Demanen 23 anys de presó per al jove acusat d’assassinar un taxista a Lleida l'any 2022
Albert Guerrero
Albert GuerreroPeriodista
Lleida

L’assassinat de M.E.S., el taxista lleidatà de 43 anys que va morir al ser cosit a punyalades –un total de 27– la matinada del diumenge 10 d’abril de l’any 2022 a la Bordeta, va causar una enorme commoció. Tres anys i mig després, el cas està a punt d’arribar a judici.

Les claus 

  • Un client, presumpte autor. El taxista va carregar un client a les 1.48 hores a la parada de Blondel i es va dirigir fins a la Bordeta, on va ser brutalment atacat al carrer Sifó.
  • Ferides múltiples. Va ser agredit de manera sorprenent i sense poder defensar-se. Va rebre 27 punyalades al coll, el tòrax i l’esquena. Va intentar fugir però es va desplomar. Va morir a l’hospital.
  • Traïdoria i acarnissament. Les acusacions consideren que hi va haver traïdoria i acarnissament per la qual cosa consideren que l’acusat ha de ser condemnat per assassinat.
  • Dona i dos fills petits. La víctima tenia dona i dos fills de tres anys i set mesos quan es va produir el crim.

