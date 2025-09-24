TRIBUNALS
Demanen 23 anys de presó per al jove acusat d’assassinar un taxista a Lleida l'any 2022
La víctima va rebre 27 punyalades i els Mossos van trobar prop del lloc un ganivet amb l’ADN d’ambdós. Va succeir el 10 d’abril del 2022 i el presumpte autor va ser arrestat un any i mig després a la Mariola
L’assassinat de M.E.S., el taxista lleidatà de 43 anys que va morir al ser cosit a punyalades –un total de 27– la matinada del diumenge 10 d’abril de l’any 2022 a la Bordeta, va causar una enorme commoció. Tres anys i mig després, el cas està a punt d’arribar a judici.
El presumpte autor és J.D.C.G., un veí de la Mariola de 24 anys que els Mossos d’Esquadra van arrestar un any i mig després. Les parts –Fiscalia, acusació particular i defensa– ja han presentat els seus respectius escrits davant del jutjat d’Instrucció 4 de Lleida per a un judici que se celebrarà amb jurat popular.
La Fiscalia sol·licita una condemna de 22 anys i mig de presó i cinc més de llibertat vigilada per un delicte d’assassinat amb traïdoria i acarnissament mentre que l’acusació particular, exercida pel lletrat Carles López, l’eleva fins als 23 anys de presó i els vuit de llibertat vigilada, segons ha pogut saber aquest diari. A més, el Ministeri Públic sol·licita una indemnització de 296.192 euros per a la viuda i els dos fills petits de la víctima i l’acusació sol·licita 430.000 euros. En canvi, la defensa demana l’absolució.
Les dos acusacions afirmen que l’acusat va pujar al taxi a les 1.48 hores de la matinada a l’avinguda Blondel, es va asseure a la part posterior i li va indicar que el portés a un lloc indeterminat de la Bordeta. Deu minuts després, sempre segons les acusacions, quan el cotxe circulava pel carrer Sifó d’aquest barri, l’acusat “de manera inesperada i sorprenent” i sense que el taxista pogués defensar-se, “li va assestar 27 punyalades, causant-li ferides d’arma blanca al coll, tòrax, esquena i extremitats superiors”. El taxista va aconseguir escapar però es va desplomar poc després.
L’assassí va fugir i va tirar el ganivet en un contenidor del carrer Extremadura. L’arma va ser clau per identificar el presumpte autor (vegeu el desglossament). La víctima va morir tres hores després a l’Arnau de Vilanova a conseqüència “del xoc hemorràgic derivat de les múltiples ferides”.
M.E.S. estava casat i tenia dos fills que llavors tenien tres anys i set mesos. Al seu torn, els Mossos van detenir el presumpte autor el 25 d’octubre del 2023 després d’una laboriosa investigació.
El perfil genètic del sospitós, trobat en una llauna
L’ADN que hi havia al mànec del ganivet amb què van assassinar el taxista tenia dos ADN, el de la víctima i el del presumpte autor. Els Mossos van aconseguir trobar-lo després d’una minuciosa investigació perquè no figurava a la base de dades de delinqüents que han comès delictes greus.
D’una banda, van determinar que l’arma era d’ús professional i que era d’un lot que havia adquirit una empresa càrnia de Ponent. Van acarar els treballadors que tenia i que havia tingut l’empresa i van descobrir que un empleat que havia treballat fins un mes abans del crim també apareixia a les imatges d’una càmera propera a la parada de taxi i, posteriorment, corrent en un carrer pròxim al lloc del crim. Per això, li van fer diversos seguiments i van decidir recollir mostres que el jove pogués deixar sense que fossin descoberts.
D’aquesta forma, van recuperar una bossa d’escombraries instants després que J.D.C.G. la tirés en un contenidor. Entre els residus, hi havia una llauna de beguda i d’allà van obtenir una mostra. També van recollir la saliva d’una escopinada que va llançar a la vorera. Les dos mostres van ser enviades a un laboratori d’última generació amb avançades tècniques. Van creuar els perfils –el del mànec i els altres dos– i eren coincidents.