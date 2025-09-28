El nou Saló de l’Automòbil tanca les primeres vendes
Exposa 600 cotxes, des de compactes fins a esportius elèctrics. Els visitants poden provar els vehicles a l’exterior
Lleida va engegar ahir el motor del nou Saló de l’Automòbil, que va tancar les primeres vendes al cap de pocs minuts d’obrir portes al públic. Més de 600 vehicles nous, de gerència i quilòmetre zero s’exhibeixen aquests dies al pavelló 4 i l’àrea exterior del recinte de Fira de Lleida, on atreuen nombrosos visitants, des de curiosos fins a compradors decidits.
“L’arrancada no ha pogut ser millor, creiem que hem encertat amb aquest nou format”, va destacar ahir Mario Pinilla, president de l’Associació d’Automoció de Lleida, que va subratllar la presència en el certamen de tots els grans concessionaris de Ponent.
L’esdeveniment reuneix les últimes novetats del mercat, des de cotxes compactes i SUV fins a esportius elèctrics, amb preus que oscil·len entre els 15.000 euros dels models més accessibles fins a més de 200.000 en els d’alta gamma.
Un dels primers vehicles venuts va ser un Audi Q5 d’ocasió per 56.000 euros. La compravenda es va tancar a penes uns minuts després d’obrir el recinte, segons va relatar Andrés Verduga, de Dalmau Motor (Grup Nayox).
“Els que arriben aviat solen venir amb la compra decidida i troben el que busquen”, va explicar.
Molt presents entre els visitants eren famílies joves a la recerca de vehicles espaiosos i particulars interessats en la mobilitat sostenible. Tots ells van poder provar els vehicles a l’exterior. El saló estarà obert fins demà i representa un relleu generacional per a la tradicional fira del setembre, ara centrada en automòbils i sense maquinària agrícola. Aquesta queda per al certamen Agrobiotech del novembre.