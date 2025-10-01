PATRIMONI
Estudien les causes de la gran gotera de la Seu Vella de Lleida
Anàlisi aquest dijous des de la teulada
Tècnics de la Generalitat i de la Paeria estan analitzant el punt del cimbori de la Seu Vella de Lleida des d’on es va filtrar aigua cap a l’interior fa deu dies. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va apuntar ahir que “hi ha una conducció que podria ser que s’hagués obturat i hagi provocat el desaigüe” cap a la nau central. En tot cas, demà els tècnics revisaran la zona des de la teulada per determinar quin és el problema i decidir com solucionar-lo.
L’alcalde i el subdelegat del Govern central, José Crespín, van visitar ahir les diferents obres en marxa al Turó de la Seu Vella. D’una banda, la restauració de les cobertes del claustre, finançades pel ministeri de Cultura amb 650.000 euros per a aquesta fase (ha aportat 1,1 milions en total), i que es troben a la recta final (ahir es va retirar la grua). També van visitar la reconstrucció de la zona desplomada de la muralla de la Llengua de Serp (250.000 euros) i els treballs d’adequació del Baluard del Rei (426.000. Larrosa va indicar que d’aquí a 20 o 30 dies totes aquestes obres estaran acabades. Així mateix, va recordar que el projecte executiu del pla de muralles es troba en fase de redacció. Ha d’estar acabat el juny del 2026 i determinarà les intervencions necessàries.
