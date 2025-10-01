URBANISME
Llum verda a la venda de 20 finques per construir xalets i pisos a la zona de Torre Salses de Lleida
La junta de govern local dona per enllestida la tramitació prèvia a la licitació. La Paeria preveu en aquesta zona habitatges de renda lliure i assequibles
La junta de govern local de la Paeria de Lleida va acordar el passat dia 25 donar per acabada la tramitació per poder licitar la venda a través de concurs de vint parcel·les en el pla SUR 42, que correspon a la zona de Torre Salses, entre la Bordeta i els Mangraners, per destinar-les a la construcció d’habitatges. En concret, es tracta d’onze finques situades als números 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 del carrer Josep Betriu i nou als números 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 i 21 del carrer Josep Maria Minguella.
Estan ubicades a la part de Torre Salses més pròxima als Mangraners i la variant sud i té previst licitar-les totes en lots independents. Així mateix, el document indica que abans d’iniciar aquest procediment cal sol·licitar un informe a la direcció general d’Administració Local.
L’ajuntament tramita almenys des del 2024 la venda d’aquestes parcel·les, així com dos més de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana. A més, l’alcalde va anunciar el mes de maig passat la intenció de destinar vint-i-dos parcel·les de Torre Salses a xalets i una combinació d’edificis de pisos de renda lliure i de venda a preu taxat, així com noranta-nou pisos de lloguer assequible per a joves. En aquell moment, va confiar que “d’aquí uns mesos” hi hagués les grues instal·lades.
Complex comercial de Promenade
Així mateix, Promenade també ultima l’inici d’obres de la seua àrea comercial i de lleure de 56.953 metres quadrats, ja que des de principis del mes de setembre disposa de la llicència d’obres municipal, una dècada després d’iniciar la tramitació del projecte. Suposarà un inversió d’uns 120 milions i la creació de prop d’un miler de llocs de treball.
La promotora ja disposava de llicència comercial de la Generalitat de Catalunya des de principi d’any i fa mesos que va posar en marxa el procés d’elecció de les constructores. Tindrà un hipermercat de 7.779 metres quadrats, per al qual ja va tancar un acord amb Bon Preu; 15.494 m² aniran destinats a grans botigues de diversos sectors; 25.345, a botigues petites; 3.254, a un gran cine amb nou sales d’última generació; i 2.759 metres quadrats més a bars, restaurants i petits negocis de lleure.