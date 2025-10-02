Cada any es roben unes 6.000 plantes i flors de jardineres de Lleida: tenen un cost de 9.000 euros per a l'ajuntament
L’alcalde insta la ciutadania a actuar amb responsabilitat
Cada any es roben unes 6.000 plantes i flors dels parterres i jardineres de la ciutat, la qual cosa suposa un cost anual per a l’ajuntament de Lleida de 9.000 euros. Així ho va assegurar aquest dimecres el mateix consistori després que l’alcalde, Fèlix Larrosa, lamentés aquests robatoris, que fa mesos que entitats com Escocells Lleida denuncien i que afecten tots els barris de la ciutat. “L’ajuntament ho fa [posar plantes i flors] per tenir una ciutat bonica i ordenada, em sap molt greu que la ciutadania no ho entengui així i que alguns vàndals s’emportin flors”, va dir Larrosa. Per això, va demanar als veïns actuar amb civisme. “És un tema de coresponsabilitat, la ciutat serà millor si tots hi ajudem i per a això hem de respectar l’espai públic, les jardineres, les parets, els fanals i tot allò que compartim”, va afegir.
L’alcalde va fer aquestes declaracions durant la visita als treballs de neteja intensiva que des d’aquesta setmana i durant les dos següents es porten a terme en el Centre Històric. Una actuació que forma part del programa Barri a Barri. Aquesta setmana la neteja se centrarà a la zona compresa entre Prat de la Riba, la plaça Cervantes, el Turó de la Seu Vella i el Auditori Enric Granados, mentre que les dos següents s’actuarà a la resta del Barri Antic.
Entre les actuacions específiques que es faran aquests dies figuren reparacions puntuals a la plaça del Dipòsit, neteja de pintades al carrer Botera i del mur de la plaça Joan Prenafeta i la neteja dels jocs infantils de les places Caterina Albert, Cervantes, Pepita Cervera i del parc de Santa Cecília.