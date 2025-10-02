PAERIA
Lleida substituirà més de 200 bancs d'estil "romàntic" per altres amb recolzabraços
Mesura prevista al pla d’accessibilitat, el document del qual estarà a punt a mitjans del 2026
L’ajuntament de Lleida va començar aquest dimecres el procés per redactar el nou pla d’accessibilitat en col·laboració amb les entitats de la ciutat. Un document que establirà les millores que s’hauran de portar a terme perquè a la via pública, al transport públic, als edificis municipals i en la comunicació a la ciutadania no hi hagi barreres físiques o psicològiques per a persones amb mobilitat reduïda, amb dependència o més grans de 65 anys.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va detallar que el nou pla estarà a punt a mitjans del 2026 i beneficiarà almenys una tercera part de la població, unes 45.000 persones. Entre les actuacions que es preveuen desenvolupar hi ha la substitució de tots els bancs de l’estil “romàntic” de la ciutat, que són aquells que no tenen recolzabraços, estan fets de taulons de fusta i tenen una forma ondulada.
“Una persona gran o amb mobilitat reduïda té veritables dificultats per aixecar-se d’aquests bancs perquè no tenen recolzabraços ni ofereix un punt de suport per poder aixecar-se al ser ondulats, de manera que renovarem els 200 o 300 bancs d’aquest tipus que hi ha a la ciutat perquè no compleixen el codi d’accessibilitat”, va dir Larrosa.
Respecte a l’elaboració del pla, l’alcalde va informar que entre octubre i març faran un inventari amb els aspectes a millorar en matèria d’accessibilitat i que la seua presentació pública serà en el segon trimestre del 2026. Paral·lelament, destinaran 140.000 euros per eliminar barreres físiques en espais públics. La portaveu del grup de Junts, Violant Cervera, va recordar que aquest pla va ser un dels punts del pacte pressupostari amb el govern del PSC i que tenen fins al 2027 per executar-lo.