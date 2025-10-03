UNIVERSITATS
El nombre d’alumnes que escullen la UdL en primera opció augmenta un 26% en 3 anys
Així ho afirma Puy en la seua última inauguració de curs com a rector i anuncia més places en graus de la Politècnica. Lliçó inaugural sobre els 725 anys dels estatuts fundacionals de l’Estudi General
El rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy, va presidir ahir la seua última inauguració oficial de curs, ja que el mes que ve deixarà el càrrec i se celebraran eleccions. De fet, hi haurà relleu també al capdavant dels centres i facultats, els departaments i el Consell Social. L’acte va estar centrat en l’inici de la celebració del 725è aniversari de la creació de l’Estudi General, del qual la UdL és hereva. “Les institucions que perduren són les que tenen visió de futur, capacitat d’avançar-se als canvis i voluntat de mantenir la rellevància i buscar l’excel·lència. Aquest ha de ser el nostre llegat”, va indicar.
Puy va destacar que deixa el rectorat en un moment en què la UdL té un “reconeixement” més gran ja que en els últims tres anys ha augmentat un 26% el nombre d’estudiants que elegeixen aquest centre en primera opció. “El ritme de creixement és de gairebé un 10% anual”, va subratllar. Va apuntar que això no es tradueix en un increment del total d’alumnes “perquè les titulacions amb demanda estan plenes”, però sí en una pujada de les notes de tall. En tot cas, va afirmar que amb “algunes remodelacions” a les instal·lacions la UdL podria guanyar fins a 3.000 estudiants.
Va proposar oferir més places en graus STEM a l’Escola Politècnica Superior, Dret a Igualada i que aquest campus pugui acollir els últims cursos de Medicina. Va insistir en la necessitat de disposar d’un servei d’urgències de 24 hores a l’hospital veterinari, una granja de vaques i un nou edifici de Ciències de la Salut (que ja compta amb el suport de les institucions), així com potenciar les instal·lacions del Magical i el parc de Gardeny.
En la seua lliçó inaugural, Juan María Pemán, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Saragossa i exprofessor de la UdL, va repassar els estatuts fundacionals de l’Estudi General de l’any 1300. Va dir que contenen “una de les ordenacions escrites més completes dels centres universitaris de la seua època”. Va subratllar que regulaven l’organització interna, l’activitat acadèmica i les normes de conducta i que instaven a solucionar conflictes a la institució a través de la mediació. Va apuntar que contenen curiositats com la taxa que els estudiants pagaven per utilitzar els bancs de les aules i recomanacions com cobrir el terra amb palla i espart a l’hivern. Pemán va destacar també que els estatuts són un model de “sobrietat, precisió i sentit comú” i va considerar que actualment “moltes normes legals no s’ocupen de solucionar problemes reals de la nostra convivència, sinó que tenen com a punt de mira el seu impacte mediàtic i polític a curt termini”.
El Govern destaca la vinculació de la UdL amb el seu entorn
El director general d’Universitats, Miquel Soriano, veu la UdL com un “exemple de com la tradició i l’arrelament territorial poden anar de la mà de la innovació i la internacionalització”, i va dir que continuaran recolzant la seua “obertura al món”. Va remarcar que “quan Lleida pot retenir i atreure talent s’obren noves oportunitats de desenvolupament social i econòmic”. Va destacar la “veu pròpia de la UdL” en agroalimentació, forestals, salut i humanitats, així com que “ha sabut escoltar les empreses del seu entorn i ser referent de dinamització cultural i científica”. Així mateix, va elogiar que disposi de campus a Igualada, Tremp i la Seu d’Urgell.