RECONEIXEMENTS
Gurnah, Nobel de Literatura, honoris causa de la UdL
Serà investit divendres vinent a l'auditori del campus de Cappont
La Universitat de Lleida (UdL) investirà la setmana vinent com a doctor honoris causa el novel·lista tanzà Abdulrazak Gurnah, que va ser premi Nobel de Literatura l’any 2021, després que el consell de govern aprovés l’any passat la proposta del departament de Llengües i Literatures Estrangeres.
La cerimònia d’investidura se celebrarà divendres 10 d'octubre al migdia a l’auditori del campus de Cappont. Abans, dilluns 6 hi haurà una conferència amb motiu del nomenament de Gurnah a la sala de juntes del Rectorat a càrrec d’Esther Pujolràs, la professora de la UdL que serà la padrina del nou honoris causa.
Assoliments i trajectòria
Entre els motius pels quals es donarà aquesta distinció a Gurnah, destaca la seua denúncia dels efectes del colonialisme i la sensibilitat davant les desigualtats de gènere. El 1968 es va instal·lar a Anglaterra com a refugiat, va ser professor de literatura anglesa i literatures post colonials a la Universitat de Kent i el 2006 va ser elegit membre de la Royal Society of Literature. Entre les seues obres, destaquen Paradise (1994), By the Sea (2001) i Afterlives (2020).