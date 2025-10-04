EDUCACIÓ
L’IRBLleida impartirà catorze tallers de divulgació científica als instituts
Les sessions s'impartiran a alumnes de primer d'ESO i permeten conèixer les causes de diferents malalties
L’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRB Lleida) impartirà aquest curs 2025-2026 un total de catorze tallers de divulgació científica per als alumnes de primer d’ESO. Una iniciativa que va començar ahir a través del programa que ofereix amb la Fundació La Caixa i que està finançat per la Fundació Es panyola per a la Ciència i la Tecnologia per donar a conèixer la investigació biomèdica als joves.
S’estima que fins a 840 alumnes dels instituts de Lleida podran participar en aquests tallers. Cada sessió comptarà amb un màxim de 60 inscrits i ja estan tots plens. Aquesta formació, titulada Explorant el món de la recerca permetrà als estudiants conèixer la relació de diferents malalties i les seues respectives causes, la representació de la replicació de l’ADN i les mutacions de la seua estructura, els nucleòtics, així com la identificació de les parts d’un medicament.
D’altra banda, els alumnes també es convertiran en personal científic d’un laboratori de diagnòstic clínic d’un hospital. Des de fa anys l’IRBLleida i la Fundació La Caixa ofereixen aquests tallers, que ja han servit perquè milers d’alumnes coneguin la importància de la investigació científica per lluitar contra malalties.