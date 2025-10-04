RECLAMACIONS
Veïns de l’Horta de Lleida demanen millorar el manteniment dels camins
Afirmen la presència de "punts perillosos" i reclamen repassar la senyalització viària
Les associacions de veïns de l’Horta van reclamar ahir millorar el manteniment dels camins al detectar diversos “punts perillosos” per totes les partides a causa que no es desbrossen o pel mal estat del ferm.
Un prec que va fer el president de la comissió de l’Horta de la Federació d’Associacions de Veïns, Francesc Montardit, en la comissió especial de l’ajuntament. “Aquest tema porta cert retard i poca previsió econòmica”, va lamentar Montardit, que va avançar que de cara a la pròxima campanya de manteniment “demanarem fer una revisió de les actuacions previstes per veure com millorar aquest servei clau per als veïns”.
El dirigent veïnal també va demanar repassar la senyalització horitzontal dels camins abans que arribin les boires. “És molt necessari per a la seguretat viària, especialment si se circula de nit”, va afegir.
D’altra banda, el Comú va remarcar ahir la necessitat d’elaborar un mapa dels espais agraris i un inventari de les parcel·les en desús per crear un banc de terres per “donar oportunitat a nous pagesos i mantenir la producció local”