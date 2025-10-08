EDUCACIÓ
Els alumnes catalans s’expressen millor en castellà que en català
Segons els resultats dels tests que van fer a sisè de Primària i quart d’ESO. Les principals diferències, en el vocabulari, el lèxic i la forma d’expressar-se
Els alumnes catalans de sisè de Primària i quart d’ESO tenen millors resultats en expressió oral en castellà que en català. Aquesta és una de les principals conclusions de les proves que es van fer el maig del 2024 i els resultats de les quals va fer públics ahir la Generalitat. Hi van participar 2.110 centres i més de 66.000 alumnes de sisè de Primària i 1.062 instituts i més de 70.000 estudiants de quart d’ESO.
Les principals diferències entre el català i el castellà s’han detectat en la forma d’expressar-se i el vocabulari. Prova d’això és que en els alumnes de sisè de Primària el 67,3% dels alumnes utilitza expressions i vocabularis variats en català, mentre que en castellà aquesta xifra augmenta al 82,2%, una diferència de més de 15 punts. D’altra banda, un 71,2% vocalitza i pronuncia bé el català i un 74,6% té un ritme i una entonació adequades, uns valors que en castellà ascendeixen fins al 85,8% i el 81,4% respectivament.
En relació amb els alumnes de quart d’ESO, en català el 69,5% utilitza un lèxic variat i especialitzat i un 72,8% construeix bé les oracions amb complements en català.
En castellà, aquests percentatges també són àmpliament superiors, ja que en aquesta llengua el 82,2% empra un lèxic adequat i variat i un 82,6% fa ús d’estructures gramaticals adequades.
Així mateix, el 73,9% dels alumnes vocalitza bé i un 75,7% té un discurs fluid en català, mentre que el castellà el parlen correctament el 87,7% dels estudiants i el 82,2% s’expressa fluidament.
Val a recordar que les avaluacions es van fer partint de vuit criteris: lèxic, morfosintaxi, fonètica, fluïdesa, llenguatge no verbal, interacció, cohesió i adequació.
Quant als resultats generals, la qualificació de notable va ser la més comuna en els dos cursos i en ambdós idiomes. A quart de Primària la van aconseguir entre el 38% i el 47,2% en català i entre el 37,7% i el 47,2% en castellà. A quart d’ESO la van obtenir entre el 37,2% i el 45,3% en català i entre el 34,9% i el 47,2% en castellà.
D’altra banda, els suspensos van de l’1,8% al 3,4% en català i de l’1,4% al 0,7% en castellà a sisè. Així mateix, a quart d’ESO van del 4,8% en lèxic al 2,1% en adequació, mentre que en castellà les pitjors qualificacions són en les categories d’adequació (1,2%), i llenguatge no verbal (2,2%).
Més del 40% dels docents té estrès per preparar les classes
El 49% dels professors de Primària de Catalunya i el 39% dels de Secundària asseguren patir estrès per preparar les classes. Així ho recull una enquesta de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) i que situa Catalunya per sobre de la mitjana estatal, que ronda el 42%.
D’altra banda, el 55% dels docents de Primària i el 44% dels d’ESO admeten que també pateixen estrès per atendre l’alumnat amb necessitats educatives especials. Unes xifres que són les més elevades del conjunt de l’Estat.
Així mateix, l’estudi mostra que Catalunya és la comunitat amb més docents amb necessitats educatives, amb un 90% a Primària i un 87% a Secundària. D’altra banda, el 59% dels docents d’ESO a Catalunya afirmen que tenen massa feina administrativa.