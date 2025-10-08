INVESTIGACIÓ
Premi Idea UdL per a un projecte de nanotecnologia farmacèutica
Una plataforma tecnològica de nanotransportadors que té usos per al món de la salut, cosmètica i nutrició ha estat el projecte guanyador del concurs Idea organitzat per la Universitat de Lleida i el Banc Santander. Els seus creadors són els professors i investigadors Aida Serra i Xavier Gallart-Palau. El segon premi va ser per a David Carreras i Laura Lapeña per la seua aplicació que agilitza la localització de la paqueteria.