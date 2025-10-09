URBANISME
Un veí porta 284 dies vivint en un bloc cremat a Lleida: “els propietaris no han fet cap reparació”
Un edifici de Mestre Emili Pujol que es va incendiar al desembre segueix en el mateix estat que llavors. Un pis és d’un particular i la resta, de fons
El 28 de desembre, un incendi en un bloc de cinc plantes del carrer Mestre Emili Pujol va calcinar un habitatge i va ocasionar danys i desperfectes en bona part de les zones comunes. Més de deu mesos després, a les parets encara hi ha el sutge del fum, restes de cendra i instal·lacions calcinades. El motiu pel qual no s’ha fet encara cap reparació es deu, principalment, al fet que gairebé tots els habitatges excepte una són propietat de fons d’inversió i un altre, de la Sareb.
Fa mesos que l’únic propietari particular de l’immoble intenta que la comunitat es faci càrrec de la situació “però quan contactes amb Servihabitat o la Sareb la majoria de vegades ignoren les teues peticions”. Així mateix, afirmen que quan sí que atenen les seues demandes “entreguen unes claus d’uns habitatges que no són els d’aquest bloc, sinó les d’altres de la seua propietat, és desesperant”.
Mentrestant, el particular ha de viure en un edifici amb danys a la part superior que afecta tant el seu habitatge com la resta de l’immoble. “Jo visc als baixos i cada vegada que plou apareixen humitats al meu pis perquè la baixant està tapada pels desperfectes que va causar l’incendi”, lamenta el veí. Afegeix que, des que es va produir l’incendi, li consta que alguns dels habitatges han estat okupats i es connecten de forma il·legal a la xarxa d’aigua i la llum. “La veritat és que em sento impotent davant d’aquesta situació perquè estic lluitant jo sol perquè s’arregli l’edifici”, conclou el propietari.
Per la seua part, la Paeria va confirmar que han requerit a la comunitat del bloc que dugui a terme obres a les zones comunes i al pis que es va cremar. Si no certifica que les està fent serà sancionada.