EDUCACIÓ
La Fundació Bofill diu que un 31% de la concertada segrega i aquesta ho nega
La Fundació Bofill afirma que la segregació escolar a Catalunya ha descendit un 25% i celebra que el 69% de l’escola concertada ja és coresponsable, escolaritzant nens socioeconòmicament vulnerables, però assegura que el 31% “encara segrega”. Així ho indica a l’informe L’escola concertada avui. Propostes per revisar els concerts educatius en clau d’equitat. Assenyala que un 21% de l’escola concertada és elitista, de barris acabalats, que “rep fons públics encara que no escolaritza ni el mínim d’alumnat vulnerable que marca la normativa”, i que un 10% ja té certa diversitat, però amb grans desequilibris respecte a l’entorn i que un 69% no presenta grans diferències amb el seu al voltant. “La concertada elitista matricula un o cap alumne vulnerable del seu barri per aula, encara que la normativa marca un mínim de 2 i, de mitjana, a cada aula de Catalunya n’hi ha uns 4”, detalla, i admet que un 9% d’escoles concertades tenen més de la meitat de l’alumnat socioeconòmicament vulnerable.
La Fundació Escola Cristiana de Catalunya replica que un 80% de la concertada acull més d’un 10% d’alumnes en situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides. També subratlla que un 50,6% dels centres d’iniciativa social escolaritzen entre un 10% i un 30% d’aquest alumnat i un 27,1%, més del 30%. Així mateix, recorda que el pacte contra la segregació escolar s’aplica des del 2021 de manera esglaonada i que “fins al curs passat només ha arribat al segon cicle d’Infantil i ESO”. Afegeix que en totes les concertades es reserva el 2% de places, però “les famílies vulnerables escullen on es matriculen”.