SANITAT
Vuit cirurgians d'Espanya, Cuba i Kuwait es formen a Torrelameu per operar la columna amb càmeres i pantalles en 3D
Al Centre de Recerca Experimental Biomèdica Aplicada (CREBA)
Vuit neurocirurgians i traumatòlegs de l’Estat, Cuba i Kuwait, entre ells dos de l’hospital Arnau de Vilanova, participen fins aquest divendres en el primer curs per introduir la tècnica de cirurgia de la columna amb l’ús d’exoscopis (càmeres i pantalles) que se celebra al Centre de Recerca Experimental Biomèdica Aplicada (CREBA), ubicat a Torrelameu.
“L’exoscòpia tubular lumbar va un pas més enllà de la microcirurgia i l’endoscòpia, és un element fonamental en la cirurgia per tenir millor visualització i permetre que, a través d’incisions més petites, puguem descobrir tot un món interior a través d’unes pantalles en 3D, amb unes càmeres d’alta definició”, va explicar el doctor Milton Martínez Madrigal, que lidera l’equip de Neurocirurgia de l’hospital Arnau de Vilanova juntament amb Víctor Martínez Alcañiz.
“El curs compta amb una part teòrica i una altra de pràctica amb silicones i porcs anestesiats, i demà retransmetrem una operació que portarem a terme a l’Arnau de Vilanova”, va explicar Martínez Alcañiz.
Des que el seu servei va ser pioner a incorporar l’exoscòpia al centre fa una mica més d’un any, els cirurgians han portat a terme fins a una trentena d’operacions d’esquena amb aquesta tècnica, així com sis més de crani.