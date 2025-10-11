EQUIPAMENTS
El nou pavelló ja llueix el logo de la Fira de Lleida amb les obres en la fase final
A 10 dies de la seua estrena per al saló Municipàlia
Les obres per construir el nou pavelló de Fira de Lleida ja estan en la fase final a 10 dies de la seua estrena per al saló Municipàlia, que se celebrarà del 21 al 23 d’octubre. Ahir els operaris van col·locar el logotip de la Fira a la cara sud del pavelló i aquests últims dies els treballs se centraran a habilitar l’espai contigu que hi haurà entre aquest i el número 4. El nou edifici és desmuntable i la construcció va començar a finals d’agost.