L’oposició tomba les ordenances fiscals en el seu debat a la comissió
PP, ERC, Junts i Vox hi voten en contra i el Comú s’absté. El PSC diu que l’espera “un cap de setmana de negociacions” per aconseguir tirar-les endavant
La comissió de Bon Govern de la Paeria va rebutjar ahir la proposta de les ordenances fiscals per al 2026 amb el vot en contra de PP, ERC, Junts i Vox, l’abstenció del Comú i l’únic suport del PSC. No obstant, aquest informe desfavorable no impedirà que les ordenances vagin al ple, encara que el govern municipal haurà de negociar canvis per aconseguir el suport d’algun dels grups. Fins ara, en aquest mandat Junts havia votat favorablement a les ordenances, però aquesta vegada per donar-los suport exigeix rebaixar un 2% l’IBI i que la taxa d’escombraries es calculi segons el padró ja al 2027. La seua portaveu, Violant Cervera, va defensar que les seues propostes són “justes perquè la pressió fiscal dels lleidatans és molt alta i esperem arribar a un acord amb l’equip de govern”.
La tinenta d’alcalde Carme Valls va remarcar que la seua proposta és “de contenció fiscal per moderar la pressió sobre la ciutadania i, alhora, mantenir l’activitat econòmica de la ciutat. Si no va endavant, no es podran aplicar les rebaixes proposades. Tenim un cap de setmana al davant de negociacions”. Planteja congelar IBI, ICIO, IAE i plusvàlua, rebaixar un 2,5% l’impost de circulació i apujar la taxa d’escombraries entre un 8,5% i un 54%, segons la mida de l’habitatge, menys de l’aprovat inicialment.
El cap de l’oposició, Xavi Palau (PP), va lamentar que “preveuen una nova pujada escandalosa de les escombraries i els veïns no reben millor servei, el govern no és sensible a les necessitats del dia a dia i ofega encara més els contribuents”.
Jordina Freixanet, portaveu d’ERC, va insistir a congelar taxes i impostos, va dir que estan “lluny del model del PSC” i que “no ha tingut voluntat de negociar”. “No entrarem en martingales de pujades d’una banda i baixades de l’altra. El PSC hauria de retirar l’expedient. El que puguin escenificar serà un brindis al sol que acabarà incrementant la pressió fiscal”, va subratllar. Vox va assenyalar que “són unes ordenances injustes que castiguen qui treballa, estalvia i genera ocupació”. Al seu torn, Laura Bergés, del Comú, va demanar “canvis per rebaixar la pressió fiscal, introduir més progressivitat i promoure la rehabilitació urbana i la transició ecològica”.