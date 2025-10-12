BARRIS
L’associació de veïns dels Mangraners no troba relleu per renovar la junta
Encara que Baró és optimista amb la renovació i afirma que no “la deixarem caure”. La de la Bordeta presenta una candidatura única encapçalada per Juanjo Gatius
Els veïns dels Mangraners no troben relleu per renovar la junta de l’associació veïnal després que ningú no s’hagi presentat com a candidat a president en l’últim procés d’eleccions, que s’haurien d’haver celebrat ahir. La presidenta en funcions, Pilar Sánchez, va confirmar que no podrà seguir al càrrec a causa de les dificultats de compaginar-ho amb la vida laboral. “M’ha omplert personalment, però no tinc temps per fer les coses com s’han de fer”, va afirmar.
El president de la federació d’associacions de veïns (FAVLL), Toni Baró, va agrair el treball de Sánchez durant els quatre anys que ha estat al capdavant de l’entitat i va explicar que en l’assemblea extraordinària prevista per al proper 7 de novembre s’intentarà incentivar la presentació de candidatures per a unes possibles noves eleccions. “Algunes persones ja s’ho havien plantejat i soc optimista, entre tots no deixarem caure una associació amb tanta tradició com la dels Mangraners”, va assegurar. En el cas que cap veí no es postuli, un soci hauria de ser elegit per encarregar-se de la junta gestora.
Per la seua banda, l’associació de veïns de la Bordeta ja té encarrilada la renovació. Finalment s’ha presentat una única candidatura, encapçalada per Juanjo Gatius i amb onze membres a la junta, entre els quals hi ha alguns de la plataforma Col·lectiu Bordeta.net. “Volem escoltar tothom i col·laborar, mantenint les identitats de totes les entitats i deixant enrere la tensió que hi havia”, va indicar Gatius.
Un dels membres de la junta serà l’expresident veïnal de Pardinyes Rafa Fernández, que s’ha mudat a la Bordeta.
Gatius, que va elogiar el treball de Mari Carme Guerrero durant els 20 anys que va liderar l’associació, va explicar que les seues primeres prioritats seran la modernització de l’entitat per captar més socis i la millora de la seguretat, així com de l’urbanisme, la neteja i el servei del bus urbà al barri.
La decisió, el 3 de novembre
Al seu torn, els veïns de la Bordeta decidiran si donen suport a la candidatura a l’assemblea general que se celebrarà el proper 3 de novembre a les 17.00 hores.