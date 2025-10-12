POLÍTICA
“Les esquerres han de poder generar il·lusió en la gent”
L’entitat Sobiranies analitza durant dos dies els reptes de futur. L’educació política, clau per frenar l’extrema dreta
L’Ateneu Popular de Ponent va acollir ahir l’última de les dos jornades Lleida. Reptes i solucions per a una alternativa d’esquerres. Unes sessions organitzades per l’entitat Sobiranies en la qual es van analitzar els reptes actuals de les formacions d’esquerres sobiranistes i es va fer autocrítica dels errors que aquestes van cometre en el passat. En la jornada d’ahir hi va haver cinc xarrades que van tractar sobre la llengua catalana i la inclusió, l’ocupació, la seguretat, l’habitatge i el municipalisme, mentre que divendres es va analitzar el mandat d’ERC al capdavant de la Paeria entre els anys 2019 i 2023 i hi va haver un debat sobre un possible nou cicle de les esquerres sobiranistes. El tancament de les jornades va anar a càrrec de la periodista Judit Castellà, que va advertir que les esquerres “cada vegada ho tindran més complicat per reclutar perfils” i que la fórmula perquè guanyin més pes entre l’electorat és “construir un relat i generar il·lusió en la gent” i frenar l’auge de l’extrema dreta a través de l’“educació política”. “Una de les conclusions que s’han posat a sobre de la taula és que les esquerres que arriben al poder no han de tenir por de molestar a l’hora d’aplicar les polítiques públiques que defensen”, va assenyalar Castellà en la seua intervenció. En aquest sentit, en les sessions es va assenyalar que les polítiques de seguretat han de tenir un enfocament social i no centrar-les només en les dotacions policials, que l’habitatge ha d’entendre’s com un dret i no com un bé de mercat i que s’han de reforçar els serveis públics per garantir sous dignes i acabar amb la segregació urbana. A nivell laboral es va denunciar que els autònoms són “els grans desprotegits” i que la retenció de talent a Lleida és un altre dels reptes que s’ha d’afrontar i que una de les solucions seria reforçar més la Formació Professional.
Entre els participants hi havia l’alcalde de Girona, Lluc Salellas; els exalcaldes de Lleida i Badalona, Miquel Pueyo i Dolors Sabaté; les portaveus locals d’ERC i el Comú, Jordina Freixanet i Laura Bergés; o l’exconseller Juli Fernàndez.