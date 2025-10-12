LleidaJove impulsa un cicle de xerrades per donar a conèixer el Voluntariat Europeu
LleidaJove ha posat en marxa un nou cicle de xerrades adreçat a joves d’entre 18 i 30 anys amb l’objectiu de donar a conèixer el Voluntariat Europeu del Cos Europeu de Solidaritat, un programa finançat per la Unió Europea que permet participar en projectes de voluntariat en diferents països del continent.
Les sessions informatives, gratuïtes, es faran tots els dilluns a les 18 h a LleidaJove – La Palma. A més, per facilitar la participació, també s’han programat dues xerrades en línia a través de TEAMS els dies 27 d’octubre i 24 de novembre, també a les 18 h.
Els projectes del programa poden durar fins a dotze mesos i es duen a terme en entitats sense ànim de lucre que treballen en àmbits com l’educació, la cultura, la inclusió social, la sostenibilitat o la cooperació internacional. No es requereix experiència prèvia ni coneixement d’idiomes, només motivació i ganes de participar.
Actualment, LleidaJove compta amb la col·laboració de tres voluntàries europees procedents de Xipre, França i Itàlia, que participen en diferents projectes de l’Ajuntament de Lleida, especialment en el Departament de Joventut, aportant la seva experiència i una visió internacional a les activitats locals.