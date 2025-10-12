MOBILITAT
La Paeria de Lleida sanciona 45 vehicles al mes de mitjana per incomplir la ZBE
N’ha multat 136 durant el seu primer trimestre
L’ajuntament ha multat 136 vehicles per incomplir la Zona de Baixes Emissions (ZBE) entre l’1 de juliol, quan va acabar la moratòria, i el 30 de setembre. De mitjana, ha interposat unes 45 sancions setmanals a vehicles sense etiqueta ambiental que han accedit més de 24 vegades (límit anual) al Centre Històric, on es limita la primera fase d’implantació. Durant el període de moratòria, entre l’1 de gener i el 30 de juny, es van enviar 76 notificacions d’avís a titulars dels vehicles que van passar més de 10 vegades per la ZBE sense estar autoritzats.
Així mateix, la Paeria ha tramitat 226 exempcions “a persones que tenen un vehicle antic, més contaminant, però per la casuística que sigui poden demanar-les”, va explicar la tinenta d’alcalde de Mobilitat, Cristina Morón, que va assegurar que “la ciutadania ha tingut una resposta molt positiva a la implantació progressiva de la ZBE”.
La ZBE s’aplica de dilluns a divendres entre les 7.00 i les 20.00 hores, i els vehicles que paguen l’impost de vehicles a la ciutat poden accedir sense restriccions i sense la necessitat de tramitar cap exempció.
També té entrada lliure el transport públic, d’emergències, de persones malaltes o amb mobilitat reduïda. Així mateix, les furgonetes i petits camions de repartiment sense etiqueta tindran moratòria fins al 31 de desembre del 2026. El calendari d’aplicació de la ZBE serà progressiu. A partir del pròxim 1 de gener, en cas que la Generalitat declari episodi ambiental d’alta contaminació de l’aire, els vehicles amb distintiu B no podran circular per la zona mentre estigui actiu. Dos anys després, a partir de l’1 de gener del 2028, ja no podran fer-ho de forma habitual.