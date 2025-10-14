EQUIPAMENTS
Una brigada de joves adequa el Centre BTT
Una brigada de dotze joves d’entre 18 i 30 anys està portant a terme millores de jardineria, neteja i manteniment al Centre BTT de Pardinyes. Formen part de la Brigada Jove de l’àrea de Joventut de la Paeria, un projecte de formació prelaboral que compta amb el suport de l’àrea de Sostenibilitat i de l’Institut Municipal d’Ocupació. Els treballs de millora consisteixen a adequar una superfície verda al voltant del centre, instal·lar electricitat, netejar l’espai i també repararan i restauraran el mobiliari urbà de la zona. Des que es va posar en marxa la Brigada Jove fa ara cinc anys, un total de 52 joves vulnerables hi han participat i almenys una desena s’han pogut inserir laboralment.